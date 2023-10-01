Сегодня утром в смоленске в россии было неспокойно.

Сегодня утром жители смоленска в рф* сообщили о звуках взрывов над городом.

По сообщениям российских властей, ПВО рф якобы сбила пять украинских беспилотников над смоленской областью и еще один над краснодарским краем.

В минобороны рф заявили, что средства ПВО рано утром сбили украинский беспилотник в краснодарском крае. Еще три беспилотника — над смоленской областью, а затем еще два — там же через час.

Согласно СМИ, один из «прилетов» в смоленске пришелся на авиазавод.

Отметим также, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на утреннем брифинге, что в субботу рф нанесла 99 авиаударов по Украине. Армия рф также выпустили восемь ракет и провела 45 атак системами залпового огня.



Сегодня, 1 октября, на большей части территории рф, включая четыре украинских региона, которые россия незаконно аннексировала год назад, начался призыв.

Кремль считает части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, оккупированные российскими войсками, территориями российской федерации после прошлогодних фиктивных референдумов, не признанных ни одной страной, кроме Сирии и Северной Кореи.

В минобороны рф заявили, что владимир путин, чья нация продолжает нести потери на поле боя в Украине, не планирует отправлять призывников на войну против Украины.

Курсор сообщал, что появилось видео с моментом атаки беспилотника на нефтебазу в сочи в россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!