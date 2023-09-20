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Появилось видео с моментом атаки беспилотника на нефтебазу в сочи в россии

10:03, Сегодня
Новости СНГ
пожар огонь фото
Фото: pixabay.com
О жертвах не сообщается.

Сегодня в сочи в рф вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки беспилотника загорелся резервуар с дизельным топливом, расположенный недалеко от адлерского аэропорта.

Тем временем появилось видео с моментом атаки БПЛА на нефтебазу.

На момент написания этого материала пожар в топливном баке возле аэропорта российского черноморского курорта сочи, как сообщил мэр города, потушен.

«Жертв нет, — написал мэр алексей копайгородский в мессенджере Telegram. — Аэропорт и вся транспортная система работают в обычном режиме».

Курсор писал, что россия ночью атаковала Украину дронами, есть «прилет»  в завод.

Напомним, что вчера рф сбросила управляемую авиабомбу на Купянск в Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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