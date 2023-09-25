Атака по зданию мвд россии в курске - в ГУР Украины раскрыли подробности

В сети появилось видео с моментом мощного взрыва.

Во время утренних взрывов в российском *курске получило повреждение здание министерства внутренних дел рф.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на достоверные источники в ГУР Украины.

"Новая серия взрывов произошла под утро. Попадание в здание МВД", - говорится в сообщении.

Подробностей в украинской спецслужбе не раскрыли, но подтвердили, что утрешние взрывы являются продолжением атак в курске, в частности на здание ФСБ и НПЗ.

Напомним, в российском курске прогремела серия взрывов, которые, по были вызваны атакой дронов. Позднее местные власти заявили о возникновении повреждений нескольких частных домов и крыши административного здания в центральном округе города в связи с "атакой украинских БПЛА". Также сообщается о выбитых окнах в одном из многоквартирных домов.

Как обычно, власти рф утверждают, что система противовоздушной обороны успешно справилась с угрозой, и пострадавших людей нет. Губернатор региона заявил, что один из беспилотных летательных аппаратов упал в сельской местности курского района, в результате чего были повреждены оконные стекла в одном из частных домов.

До этого в том же курске дважды за сутки раздавались взрывы. Власти региона также сообщали об атаке БПЛА, которые якобы сбила ПВО.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!