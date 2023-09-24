День города в курске проходит с «хлопками».

Сегодня утром украинский беспилотник нанес удар по административному зданию в курской области рф*, о чем сообщил в Telegram губернатор региона роман старовойт.

Старовойт сообщил, что крыша здания слегка повреждена, о пострадавших он не сказал.

Атака произошла после того, как городские власти отменили празднование Дня города, который как раз приходится на сегодня, из-за опасений по поводу близости города к украинской границе.

Также в эти минуты, спустя несколько часов после первых взрывов в городе, россСМИ сообщают, что курск снова атаковали беспилотники.

Стоит также отметить, что назначенный россией главарь «днр» ввел комендантский час, запрещающий присутствие гражданских лиц на улицах и в общественных местах с 23:00 до 4:00 с понедельника по пятницу.

Денис пушилин опубликовал в воскресенье указ, запрещающий собрания, митинги и демонстрации, а также другие массовые мероприятия в подконтрольных россии частях Донецкой области – если они не были разрешены местным оперативным штабом реагирования на военную угрозу.

Это произошло после того, как на прошлой неделе пушилин подписал указ, вводящий «военную цензуру почтовой корреспонденции и сообщений, передаваемых через телекоммуникационные системы, а также контроль за телефонными разговорами».

Приказом пушилина также были установлены контрольно-пропускные пункты и посты безопасности на границах с Луганской и Запорожской областями.

Курсор писал, что слова лаврова об Украине разозлили россиян - в соцсетях требуют его увольнения.