Атака рф по Черкассам в Украине: опубликовано видео с моментом прилета в отель с постояльцами

Количество раненых в результате атаки достигло 11 человек.

В Черкассах утром 21 сентября во время массированной ракетной атаки со стороны россии* обломки сбитой ракеты попали в здание отеля в центре города.

В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

На месте работают более 30 спасателей, полиция и медики.

По состоянию на 13:00, 11 человек получили ранения в результате попадания обломков ракеты в гостиницу в Черкассах, сообщил руководитель черкасской экстренки Игорь Фесун.



Отметим также, что по меньшей мере два человека погибли в результате сегодняшних ударов рф по Украине. Это крупнейшая российская атака по стране с 15 августа.

Массированная атака поразила как минимум шесть городов по всей Украине и ранила как минимум 21 человека. Атака, совершенная в Международный день мира, совпала с саммитом Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и представил украинскую «формулу мира».

Удары повредили энергетическую инфраструктуру в центральной и западной Украине, сообщил украинский национальный сетевой оператор "Укрэнерго". В мессенджере Telegram говорится, что атаки привели к отключению электроэнергии в пяти регионах — Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ровненской и Харьковской.

Генерал Валерий Залужный сообщил в приложении Telegram, что российские ракеты были запущены несколькими волнами с 10 российских боевых самолетов и что украинские ПВО сбили 36 из 43 выпущенных ракет.

Курсор писал, что горели высотки и рынок — рф нанесла ракетный удар по Херсону, опубликованы фото с места трагедии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!