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Горели высотки и рынок — рф нанесла ракетный удар по Херсону, опубликованы фото с места трагедии

10:40, Сегодня
Новости СНГ
ракетные обстрелы из газы фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90
Три человека погибли.

Россияне посреди ночи обстреляли Херсон, известно о троих погибших.

Глава МВД Украины Клименко сообщил, что в результате в городе возникли семь пожаров. Горели жилые и многоквартирные дома, машины и торговый ряд на одном из рынков. 

Трое людей погибли, еще пятеро - ранены. 

Помимо этого, оккупанты обстреляли поселок Кизомыс зажигательными боеприпасами. Все пожары уже оперативно ликвидировали спасатели. Сейчас на местах работают экстренные службы. 

Курсор писал, что людей достают из-под завалов отеля — опубликованы жуткие кадры после ракетной атаки рф на Черкассы в Украине.

Напомним, что рф атаковала Украину ракетами, в Киеве раздались взрывы - подробности и фото. 

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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