Горели высотки и рынок — рф нанесла ракетный удар по Херсону, опубликованы фото с места трагедии

Три человека погибли.

Россияне посреди ночи обстреляли Херсон, известно о троих погибших.

Глава МВД Украины Клименко сообщил, что в результате в городе возникли семь пожаров. Горели жилые и многоквартирные дома, машины и торговый ряд на одном из рынков.

Трое людей погибли, еще пятеро - ранены.

Помимо этого, оккупанты обстреляли поселок Кизомыс зажигательными боеприпасами. Все пожары уже оперативно ликвидировали спасатели. Сейчас на местах работают экстренные службы.

Курсор писал, что людей достают из-под завалов отеля — опубликованы жуткие кадры после ракетной атаки рф на Черкассы в Украине.

Напомним, что рф атаковала Украину ракетами, в Киеве раздались взрывы - подробности и фото.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!