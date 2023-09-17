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Авторитетный военный аналитик рассказал, какой может быть развязка контрнаступления ВСУ

12:46, Сегодня
Новости СНГ
война фото
Фото: МВД Украины
Эксперт считает, что контрнаступление Украины приближается к финалу.

Летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приближается к своей завершающей стадии, поскольку обе стороны использовали свои стратегические резервы. Теперь все зависит от того, кто исчерпает свои резервы первым.

Такое мнение выразил признанный военный аналитик Майкл Кофман, директор Программы изучения россии* в Центре военно-морских анализов правительства США, в интервью Spiegel.

"Мы входим в решающую фазу летнего контрнаступления ВСУ. Трудно сказать, когда закончится наступательная операция, так как они обычно не протекают линейно, но ясно, что мы приближаемся к последним этапам этой операции", - заявил он.

Кофман отметил, что есть признаки того, что обе стороны задействовали свои стратегические резервы, и поэтому исход этой битвы будет зависеть от того, кто лучше управляет своими силами и кто исчерпает свои ресурсы первым.

"Я считаю, что есть реальная возможность для украинских сил прорваться через российские линии. Безусловно, в последние несколько недель импульс усилился, и динамика немного изменилась. Однако реальная военная операция - это не игра, в которой можно относительно легко предсказать результаты", - подчеркнул он.

Курсор писал, что в НАТО озвучили новый прогноз по войне в Украине. 

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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