Байден назвал условие для прямых переговоров с путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля* владимиром путиным, но есть один важный нюанс.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт.

Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Стороны также отметили, что российскую федерацию за все военные преступления, совершенные в Украине, необходимо привлечь к ответственности. Джо Байден и Эммануель Макрон осудили попытку агрессора аннексировать территорию Украины, подчеркнув, что это является нарушением международного права.

Кроме того, президенты отметили, что будут и дальше поддерживать Украину в ее борьбе с российскими оккупантами.

