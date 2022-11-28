Россия отменила переговоры с США по ядерным вооружениям

Представители россии* и США должны были обсудить продление договора о межконтинентальном ядерном оружии между странами после 2026 года.

Россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.

Представитель Госдепартамента США заявил CNN, что саммит был отменен россией «в одностороннем порядке».

Обсуждения должны были быть сосредоточены на новом договоре о СНВ, соглашении о сокращении ядерных вооружений, подписанном Соединенными Штатами и россией в апреле 2010 года в Праге. Формально известный как Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), он вступил в силу в феврале 2011 года.

Представитель Госдепартамента добавил, что «Соединенные Штаты и российская федерация собирались созвать заседание Двусторонней консультативной комиссии (ДКК) по новому договору о СНВ в Каире, Египет, для обсуждения реализации нового договора о СНВ во вторник, 29 ноября».

«Российская сторона проинформировала США, что россия в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты», — сказал представитель.

Американские официальные лица заявили, что ключевым компонентом встреч было возобновление диалога по ядерному досье, чтобы снизить напряженность, поскольку рф продолжает свою войну в Украине. .

По данным Госдепартамента и российских СМИ, москва не назвала причины отмены саммита, а лишь сообщила о своем решении США за несколько дней до того, как страны должны были встретиться.

Договор ограничивает количество ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут развернуть США и рф. В 2021 году он был продлен на пять лет.

Временный поверенный в делах миссии США в россии Элизабет Руд сообщила, что Белый дом привержен переговорам о продлении договора после 2026 года.

«Пока этого не произойдет, мы продолжим обсуждения в рамках Двусторонней консультативной комиссии, которая является механизмом Договора. И будем ждать возможности возобновить стратегический диалог», — сказал Руд.

Ранее Курсор писал, что Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину. По мнению Ллойда Остина, получение ядерного оружия даст автократичным режимам собственную индульгенцию для агрессии.

Курсор писал ранее, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Напомним, что путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!