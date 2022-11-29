В США рассказали, как помогут восстановить энергосистему Украины

Вашингтон вместе с американскими коммунальными службами и поставщиками оборудования обсуждает меры по поддержанию украинской энергосистемы.

Вашингтон заявил о планах помочь Украине в восстановлении высоковольтных станций передачи электроэнергии, которые пострадали в результате российских ракетных ударов.

Об єтом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США намерены во вторник, 29 ноября, объявить о новой помощи Украине, которая будет нацелена на поддержку энергосистемы страны и ее восстановлении после российских атак.

В данный момент Белый дом в сотрудничестве с американскими коммунальными службами и поставщиками оборудования обсуждает меры помощи. Кроме того, к помощи присоединятся также европейские страны.

Блинкен проводит во вторник встречу координационной группы по энергетической помощи. В группу входят страны G7 и другие европейские страны. Госсекретарь расскажет, какие меры обеспечат Соединенные Штаты и какие средства смогли подготовить для защиты энергетики.

США также сообщат о сроках доставки такого оборудования в Украину, обещая сделать это как можно скорее.

Белый дом заявил, что предлагает и другим странам сделать то же самое, чтобы Киев мог предотвратить отключения света в условиях приближающихся морозов, когда миллионы людей в темноте и без отопления находятся в условиях минусовой температуры.

Ранее Курсор писал, что стало известно, какие объекты рф планирует атаковать в Украине после энергосистемы.

Также наш сайт сообщал, что Израиль отправит в Украину 20 генераторов и медоборудование.

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