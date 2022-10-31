Байден разозлился на Зеленского: СМИ

Президент США Джо Байден был недоволен разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, когда тот попросил выделить Киеву еще больше помощи для борьбы против *россии.

Об этом сообщает телеканал NBC.

По словам четырех источников, которым известно о беседе между американским и украинским коллегами, их разговор летом этого года пошел не по плану. Едва Байден закончил рассказывать Зеленскому, что он только одобрил еще один миллиард долларов США в виде военной помощи Украине, второй тут же начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждался, но не получал.

В статье сказано, что Байден вышел из себя и сказал повышенным голосом, что американский народ «был весьма щедрым», а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине. Также он добавил, что Зеленский мог бы «выразить немного больше благодарности».

Представители администрации президента США заявили, что отношения Байдена и Зеленского только улучшились после июньского телефонного разговора. После этой беседы президента Украины поблагодарил США за их щедрую помощь.

Одновременно с этим есть информация от другого источника, который рассказал, что обмен мнениями не был горячим или гневным. Представитель Совета национальной безопасности США и пресс-секретарь Зеленского не стали комментировать информацию о деталях июньского разговора.

Ранее мы рассказывали, что Джо Байден 15 минут разговаривал по телефону с американским раввином.

Также «Курсор» сообщал, что, по словам посла Украины, Киев просит США усилить давление на Израиль.

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