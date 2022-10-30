Киев просит США усилить давление на Израиль: посол Украины

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что Украина обратилась к Белому дому с призывом усилить давление на Израиль, чтобы тот предоставил военную помощь.

Об этом сообщает Hill.

Киев хочет, что администрация Байдена начала сильнее давить на Иерусалим, который осудил вторжение в Украину и предоставил ей гуманитарную помощь, но воздержался от поставки оружия. По словам посла, украинское правительство надеется, что предоставление Ираном *россии беспилотников приведет к тому, что Израиль изменит свою позицию.

Помимо этого, официальные лица в Киеве хотят, чтобы израильская сторона помогла создать средства ПВО для борьбы с иранскими беспилотниками. Они полагают, что благодаря давлению США получится получить от Израиля необходимую помощь.

«Американцы – единственная страна, которую слушает Израиль», – сказал Корнийчук.

Посол отметил, что в последнее время отношения Украины с Израилем продвинулись вперед «по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной», включая передовую систему предупреждения. Благодаря ей гражданское население предупреждают о приближающихся ракетных атаках со стороны россии.

«Это позитивное событие, и мы, конечно же, ожидаем большего от Израиля», – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что Авигдора Либермана включили в украинскую базу «Миротворец» и назвали «агентом влияния россии».

Также «Курсор» сообщал о том, что россия обвинила Украину в использовании «зернового коридора» для атаки на военно-морскую базу в Севастополе.

Помимо этого, в рф официально извинились за антисемитские высказывания высокопоставленного чиновника.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!