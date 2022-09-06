Банальные заявления: у Зеленского резко отреагировали на отчет МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам своей миссии на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. В Офисе Зеленского уже высказались по этому поводу.

На днях МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую временно оккупировали российские войска и обнародовала отчет по ситуации. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк резко на него отреагировал, поскольку выводы организации были банальными.

Об этом он рассказал изданию «24 канал».

По его словам, представители МАГАТЭ отметили, что видели на станции российскую технику и считают, что вокруг объекта нужно создать «защитную зону». Но это, как считает Подоляк, банальные высказываниями, за которыми не стоило даже ехать на станцию.

Он также подчеркнул, что МАГАТЭ призывает Украину договориться с захватчиками, но если бы стороны могли договориться, то не продолжалась бы столь жестокая и активная война и смысла в международных посредниках бы не возникло.

Советник главы ОП отметил, что в этом отчете удивительно и то, что МАГАТЭ уверяет что нужно, чтобы стороны прекратили стрелять. Но Украина неоднократно об этом уже говорила.

Подоляк не понимает, зачем нужно было ехать на Запорожскую АЭС, чтобы сделать весьма банальные заявления, в частности о том, что там находятся войска рф, что у них есть склад боеприпасов и что демилитаризованная зона – это единственный выход из ситуации с точки зрения безопасности.

«Курсор» писал ранее, что Запорожская АЭС потеряла подключение к последней основной внешней линии электропередачи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!