МАГАТЭ обнародовало отчет по результатам миссии на Запорожскую АЭС

Агентство призывает предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам своей миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Итоговый документ опубликован на сайте организации.

Согласно отчету, МАГАТЭ призывает предотвратить обстрелы ЗАЭС из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Кроме того, организация предлагает незамедлительно начать консультации о создании зоны безопасности вокруг станции.

Кроме того, агентство призывает немедленно установить зону безопасности вокруг станции, а также незамедлительно начать консультации о создании соответствующей зоны.

Относительно остальных украинских АЭС сказано, что за исключением Запорожской, они продолжают безопасно работать.

Также миссия МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы росатома*, которая, как заявила им российская сторона, «дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководства ЗАЭС».

«МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала росатома может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальное трение в контексте процесса принятия решений», — говорится в отчете.

Как сообщал Курсор, Запорожская АЭС потеряла подключение к последней основной внешней линии электропередачи.

«Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов», – говорилось в сообщении МАГАТЭ.

Ранее стало известно о попытках росатома дезинформировать МАГАТЭ касаемо того, чтобы АЭС якобы обстреливают украинские военные.

Также «Курсор» сообщал, что, по информации Генштаба ВСУ, армия рф вывезла всю военную технику с Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!