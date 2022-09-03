МАГАТЭ: Запорожскую АЭС снова отключили от сети

Международное агентство по атомной энергии рассказало, что Запорожская АЭС вновь потеряла подключение к последней основной внешней линии электропередачи.

Это произошло 3 сентября, в субботу. Объект продолжает подачу электроэнергии в сеть через резервную линию. Благодаря этой линии, если это будет необходимо, могут через резервную линию.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

Про отключение стало известно менее чем через 48 часов после слов Рафаэля Гросси касаемо постоянного присутствия миссии на объекте.

«Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов», – сказано в сообщении.

Также руководство Запорожской АЭС сообщило инспекторам МАГАТЭ о том, что из-за ограничений в сети во второй половине дня отключили один из двух работающих энергоблоков.

Ранее стало известно о попытках *»росатома» дезинформировать МАГАТЭ касаемо того, чтобы АЭС якобы обстреливают украинские военные.

Также «Курсор» сообщал, что, по информации Генштаба ВСУ, армия рф вывезла всю военную технику с Запорожской АЭС.

Кроме этого, согласно общероссийскому опросу, большая часть граждан россии хочет присоединить Запорожскую и Херсонскую области Украины к россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!