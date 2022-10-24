Бараны, дрова и билеты в зоопарк: самые забавные компенсации семьям мобилизованных россиян

Власти страны-агрессора пытаются всячески задобрить родню отправленных на войну в Украину, Иногда предложения местных чиновников доходят до абсурда.

Чтобы уменьшить народное сопротивление, власти россии* пытаются задобрить семьи мобилизованных, предлагая продуктовые и другие дивные компенсации. Иногда предложения местных чиновников доходят до абсурда.

UAportal собрал список некоторых компенсаций, которые вызывают неоднозначные эмоции.

В бурятии семьям «частично мобилизованных» на войну пообещали по 10 кубометров дров на одну семью, и по 20 кубов — на территориях, приравненных к районам крайнего севера. По информации местных СМИ, с выполнением обещания возникли проблемы, доверчивые граждане рф до сих пор не получили обещанные «дары».

В туве семьям мобилизованных граждан оказывается первоочередная помощь в виде раздачи живых баранов и отгрузки угля. В СМИ уже сообщили о предварительно доставленных 90 баранов в каждую семью военнослужащего.

В якутии родственникам мобилизованных призывников пообещали в рамках единоразовой помощи выдать свежие овощи так называемого борщового набора. В качестве бонуса их пообещали доставить на дом в каждую семью.

Мобилизованные и их семьи могут бесплатно посещать зоопарк в новосибирске. Для этого семьям необходимо предоставить необходимые документы.

В кургане мобилизованным обещают подарить килограмм копченого сала. Для этого необходимо предъявить повестку в военкомат.

В сахалинской области родственникам мобилизованных пообещали выдать по 5 килограммов рыбы. Всего на регион было выделено около девяти тонн свежемороженой рыбы: камбалы, минтая и кеты.

В сыктывкаре призывников обещают бесплатно побрить в парикмахерской.

В дополнение к федеральным мероприятиям каждый регион обещает дополнительные условия, начиная от оплаты за питание детей в школе, бесплатный проезд для школьников, а также зачисление в дошкольные учреждения без очереди.

Некоторым мобилизованным выделяют коробки с матпомощью. Также известно о скидке на оплату услуг ЖКХ и бесплатных путевках в санатории для членов семьи.

Как сообщал Курсор, в россии мужчины, подпадающие под мобилизацию, могут избежать этого, сменив пол.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!