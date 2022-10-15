В россии не желающим мобилизоваться предлагают сменить пол — СМИ

В двух районах санкт-петербурга жителей у подъездов ждали полицейские, сотрудники военкомата и чиновники с повестками. Горожане окрестили это «облавами».

В россии* мужчины, подпадающие под мобилизацию, могут избежать этого, сменив пол.

Об этом в интервью российскому изданию «Фонтанка» сообщил глава калининского района санкт-петербурга сергей петриченко.

Как известно, накануне в двух районах санкт-петербурга с утра жителей у подъездов ждали полицейские, сотрудники военкомата и чиновники с повестками. Горожане окрестили это «облавами», но власти опротестовали этот термин и заявили, что «группы» занимаются «оповещением».

«Мы должны полностью восстановить весь воинский учет и собрать все данные на жителей района мужского пола. Если человек не мужского пола, он может об этом заявить, сменить пол и перейти в другую категорию либо принять другие меры», — заявил петриченко.

Он также высказал огорчение в связи с тем, что российские СМИ публикуют информацию о том, как уклониться от получения повестки, «а не то, что у гражданина есть обязанность выполнить свой долг перед родиной».

«Почему в других государствах люди, наоборот, стремятся выполнить свой долг перед родиной? Любое государство — хоть европейское, хоть азиатское. Вот почитайте, как это устроено в Израиле, почитайте, как люди спят с автоматом под кроватью, даже девушки приходят на службу, чтобы защитить свою территорию. Почему у нас-то это так происходит?» — посетовал чиновник.

Как сообщал Курсор, береговая охрана США задержала на острове Святого Лаврентия (Аляска) двух граждан российской федерации, которые «спасались от военных».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!