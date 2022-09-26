Не уважают: путин и лукашенко пожаловались друг другу на Запад

Лидер беларуси александр лукашенко на встрече с президентом россии владимиром путиным* заявил, что россия и беларусь не будут терпеть унижения от Европы.

Об этом сообщает белорусское информагентство Белта.

«Европа, если она отшумела (я о тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже трижды сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще нужно? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят — не надо», — сказал лукашенко.

В свою очередь путин, комментируя слова белорусского лидера, призвал Запад с уважением относиться к россии.

«С уважением к нам (к российской федерации — прим. ред.) относиться» ,- сказал путин.

Кроме того, лукашенко также попытался утешить путина на фоне массового бегства из страны граждан рф, спасающихся от мобилизации на войну против Украины, заверив его, что все они в итоге якобы вернутся.

Как сообщал Курсор, в конце августа президент беларуси александр лукашенко удивил многих своей речью, в которой подчеркнул факт о нерушимости суверенитета и независимости беларуси.

«Я знаю иную точку зрения президента россии. Но главное не то, что говорили Шольц и путин. Главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства — это вещи незыблемые. Все!», — заявил самопровозглашенный лидер беларуси.

Ранее «Курсор» писал о том, что Лукашенко дал армии Беларуси странный приказ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!