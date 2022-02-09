Беларусь отказалась от ввода войск в Сирию

Лукашенко заявил, что не будет отправлять в Сирию белорусские войска, так как «на данный момент у Беларуси хватает своих проблем». Однако от отметил, что Беларусь может рассмотреть возможность отправки медиков.

Авторитарный лидер Беларуси заявил, что он не намерен отправлять войска в Сирию, чтобы служить вместе с российскими войсками в этой стране, но держит «дверь открытой» для возможного размещения там военных медиков.

Об этом пишет Times of Israel.

Комментарий президента Александра Лукашенко последовал после публикации проекта соглашения между Россией и Беларусью, предусматривающего отправку в Сирию до 200 белорусских военнослужащих.

«Я никого туда не посылал», — сказал Лукашенко, добавив, что Сирия обратилась за гуманитарной помощью, и он обсуждал возможность отправки туда военных медиков в определенный момент.

«Если им нужны будут врачи, мы предложим помощь», — сказал он. «Но не сейчас — у нас своих проблем хватает, а пандемия еще не закончилась».

Лукашенко отметил, что белорусские и российские власти обсудили логистику размещения белорусского персонала в случае его отправки в Сирию.

Некоторые наблюдатели рассматривают отступление Лукашенко от объявленного развертывания как часть его торга с Москвой за большую финансовую помощь.

Курсор ранее писал, что Лукашенко назвал организаторов протестов в Беларуси и Казахстане. Во время приема в честь старого Нового года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул на то, кто якобы стоит за протестами в его стране, а также в Казахстане.

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