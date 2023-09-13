Беларусь получила от рф уже две партии "Искандеров" - партизаны узнали их координаты

Власти рф пытаются создать дополнительные угрозы для Украины и напугать страны НАТО.

Войска Беларуси получили из рф уже две партии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". И хоть это событие не афишируется, местные партизаны уже разузнали точное местонахождение ракет и координаты их расположения.

По их информации, "Искандеры" поступили на вооружение 465-й ракетной бригады ВС РБ. При этом Минобороны Беларуси не раскрывало, в какое именно подразделение были переданы комплексы, а также что часть техники была уже в использовании российских военных. Известно также, что бригада размещена в городе Осиповичи Могилевской области Беларуси.

"Искандер" - комплексы ракет Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Е. Их рф использует для обстрела украинских территорий. Впервые разработку, изготовленную под москвой представили в 1999 году. Они уничтожают цели на расстоянии до 500 км и являются более мощными, чем ракеты типа "Калибр" и могут нести ядерные боеголовки.

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