Путин возглавляет россию с начала века.

Владимир путин* заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент рф назначит дату выборов.

Путин возглавляет рф с начала века, выиграв четыре президентских выборов и некоторое время занимая пост премьер-министра, в системе, где политическая оппозиция практически не существует.

«По закону парламент должен принять решение в конце года», — заявил путин собравшимся на Восточном экономическом форуме в тихоокеанском порту владивосток.

"Когда будут объявлены выборы, когда будет назначена дата, тогда и поговорим об этом", - добавил он.

Президентские выборы в рф официально назначаются парламентом и проводятся каждые шесть лет после того, как срок полномочий был увеличен с четырех лет.

Они могут пройти в два тура, если ни один кандидат не сможет набрать более 50% голосов, но на практике этого никогда не происходило, и путин побеждал с большим отрывом.

Курсор писал, что путин выступил с громкими угрозами в адрес Украины — названы новые цели подрывов.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!