Беларусь создаст совместные с россией учебно-боевые центры — указ лукашенко

Лидер беларуси александр лукашенко одобрил проект соглашения с российской федерацией* о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил.
Соответствующий указ № 387 лукашенко подписал в понедельник, 31 октября.
Как отмечается на сайте белорусского лидера, проект соглашения «одобрен в качестве основы для проведения переговоров».
«Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — говорится в сообщении.
Как известно, в середине октября лукашенко заявил, что совместная с россией региональная группировка войск будет развернута у украинской границы. При этом он сослался на угрозы со стороны Украины и Запада, не предоставив доказательств своих слов.
Как сообщал Курсор, в Генеральном штабе ВСУ фиксируют дальнейшую переброску российских сил на территорию Беларуси.
«26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из рф*. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые «кадыровцы «, — сообщили в Генштабе.
Кроме того, российские войска отмечены в населенных пунктах Брест и Малорита. В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что угроза ракетных ударов и запуск ударных беспилотников с территории Беларуси остается.
Ранее мы писали, что Зеленский рассказал про попытки диалога с путиным и назвал российского лидера «неадекватным».
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!