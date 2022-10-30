В Беларусь прибывает все больше российских сил: в Генштабе ВСУ озвучили детали

В Генеральном штабе ВСУ фиксируют дальнейшую переброску российских сил на территорию Беларуси.

Об этом говорится в утренней сводке ГШ ВСУ 30 октября 2022 года.

«26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию ​​Брест эшелона военной техники из рф*. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые «кадыровцы «, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска отмечены в населенных пунктах Брест и Малорита.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что угроза ракетных ударов и запуск ударных беспилотников с территории Беларуси остается.

Активность российских войск на территории Беларуси фиксируют также аналитики мониторинговой группы «Белорусский Гаюн».

Среди прочего, зафиксирован эшелон с российской техникой и личным составом, который двигался со стороны железнодорожной станции Пуховичи к станции Осиповичи-1.

В эшелоне зафиксировали два БРЭМ-1, четыре САУ 2С19 «Мста-С», два крана на базе КамАЗ, четыре бортовых КамАзы, три бензовоза, три КамАЗы (Кунг), три БТР-80, шесть тентованных КамАЗов, два тентованных Упала, УАЗ «Патриот», два РСЗО «Ураган», четыре РСЗО «Град», два грузовых вагона и шесть пассажирских.

Еще один эшелон разгрузили на станции Озерище. В нем зафиксированы ПЗМ-2, три МБТС «Кайман», пять БМП-2, две БРДМ-2, МТ-ЛБ, два 9K35 «Стрела-10», два ЗРК 2С6 «Тунгуска», семь танков Т-72Б3 и три пассажирских вагона.

Также фиксировали движение техники по автомобильным дорогам Беларуси и активность на аэродромах.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал про попытки диалога с путиным и назвал российского лидера «неадекватным».

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