Беларусь заявляет о готовности развернуть войска: подробности

Беларусь совместно с россией* готова развернуть региональную группировку войск для защиты союзного государства якобы на фоне угроз со стороны соседних стран.

Об этом заявил министр обороны беларуси Виктор Хренин, сообщает Белта.

«Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины», — сказал Хренин.

По его словам, в таких условиях политика беларуси нацелена на “противостояние современным военным угрозам”.

«Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил беларуси и россии готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения», — добавил министр обороны беларуси.

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не станет. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, путин пытается уговорить Лукашенко начать воевать против Украины, но тот старается увильнуть от этого, понимая, какие для него лично это представляет риски. То есть, он и не отказывается, но делает все для того, чтобы этого не произошло.

Курсор писал ранее, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси. По его словам, путин намерен попытаться осуществить нападение на Украину с севера, задействовав там 50-тысячный контингент.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!