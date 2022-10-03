В украинской разведке рассказали, вступит ли Беларусь в войну

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что сейчас Беларусь в значительной части очень зависит от позиции Китая.

Беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации* свою территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не станет.

Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает «Униан».

По его словам, путин пытается уговорить Лукашенко начать воевать против Украины, но тот старается увильнуть от этого, понимая, какие для него лично это представляет риски. То есть, он и не отказывается, но делает все для того, чтобы этого не произошло.

Также Кирилл Буданов считает, что Беларусь сейчас во многом зависит от позиции Китая. Эта страна в отличие от россии сейчас действительно имеет большое влияние, а рф — исключительно зависимая территория.

«Курсор» писал ранее, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси. По его словам, путин намерен попытаться осуществить нападение на Украину с севера, задействовав там 50-тысячный контингент.

Еще мы писали, что Лукашенко заявил, что Украина якобы пыталась обстрелять Беларусь ракетами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!