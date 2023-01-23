Беларусский оппозиционер рассказал про общую цель Лукашенко и путина

По его словам, Лукашенко предоставил рф* Беларусь и сам глобально ни на что уже не влияет.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает поддерживать в войне российскую федерацию*, поэтому предоставляет ей территорию государства, а также вооружение. Он продолжает действовать против национальных интересов и у него с российским диктатором есть общая цель.

Об этом «24 каналу» рассказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франек Вячорка.

По его словам, Лукашенко позволил российским войскам, в частности путину взять контроль над государством, сам он глобально уже ни на что не влияет. Сейчас он держится за президента рф всеми возможными способами и будет продолжать это делать. Лукашенко понимает, что «утонет» вместе с ним.

Советник Тихановской рассказал, что для диктаторов главное – это спасти свои жизни и сохранить власть. Поэтому Лукашенко почти полностью выполняет все, чего хочет путин. Они хотят выжить и удержать свою авторитетность.

По мнению беларусского оппозиционера, пока Лукашенко будет у власти, до тех пор с ее территории будет всегда угроза для Украины и цивилизованного мира.

Кроме того, как отметил советник Тихановской, у путина есть еще своя цель – войти в историю.

«Курсор» писал ранее, что территория Беларуси еще с начала полномасштабного вторжения в Украину используется российскими военнослужащими. И агрессор в последнее время перебрасывает туда много личного состава и техники, поэтому есть предположение, что оккупанты вскоре могут снова попытаться атаковать Киев. Но аналитики ISW считают, что на данный момент риск повторного вторжения рф с Севера является низким.

Еще мы писали, что американская разведка пока не видит признаков, указывающих на то, что северную границу Украины будут снова атаковать, в частности армия Александра Лукашенко.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!