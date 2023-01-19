В США оценили угрозу нового наступления на Украину с территории Беларуси

Российская федерация* использует территорию Беларуси в своих целях еще с начала полномасштабного вторжения в Украину, и сейчас туда свозит как солдат, так и технику. Но американская разведка заявляет, что пока не видит признаков, указывающих на то, что северную границу Украины будут снова атаковать, в частности армия Александра Лукашенко.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает «Укринформ».

По его словам, США следит за сотрудничеством рф и Беларуси, поскольку оно вызывает обеспокоенность, но у разведки нет подтверждения относительно планов или готовности белорусских сил идти в наступление на территорию Украины.

Сейчас американские специалисты внимательно следят за учениями, которые проводят страны, поскольку их цель остается неопределенной и может заключаться как в демонстрации силы, так и отработке конкретных действий в контексте агрессии против украинского народа.

«Курсор» писал ранее, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с начала полномасштабной войны предоставляет территорию своего государства для российской армии. Предполагается, что вскоре оккупанты могут попытаться пойти в новое наступление на север Украины. И как пишут журналисты, присутствие российских солдат в Беларуси может быть более масштабным, чем предполагается.

Еще мы писали, что в Беларуси считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. При этом Минск готов ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!