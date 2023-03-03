Украинские военные решили модифицировать Ольху-М, чтобы увеличить радиус действия до 150 км. Оружие испытают на солдатах рф на поле боя.

Украинские военные сейчас активно используют на поле боя управляемые ракеты Ольха-М, которые имеют большую дальность, чем ракеты HIMARS. Украинские ракеты имеют боеголовку массой 220 кг и летят на расстояние до 110 км. Однако украинские эксперты решили увеличить дальность до 150 км.

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины Иван Винник, передает The War Zone.

Ольха-М — это модифицированная советская артиллерийская ракета БМ-30 Смерч длиной 7,6 м (25 футов). Радиус действия — 110 км (68 миль). Ракета оснащена 300-миллиметровой боеголовкой весом 485 фунтов (около 220 кг), которая может поражать цели с высокой точностью.

Для сравнения, боеприпасы GMLRS, используемые высокомобильными артиллерийскими ракетными системами M142 или HIMARS и реактивной системой залпового огня (РСЗО) M270, предоставленными Украине, имеют радиус действия примерно до 80 км (приблизительно 50 миль) и и 227 мм, 200-фунтовая (90 кг) боеголовка.

По словам Винника, Ольха-М уже использовалась в боевых действиях проти в войск рф*. Впервые их применили в мае 2022 года.Их точность повышается благодаря так называемым «газовым рулям» — десяткам небольших отверстий, выпускающих топливо, которые используются для наведения ракеты на цель через GPS, рассказал он.

Даже несмотря на то, что этот комплекс производится в небольших количествах, Ольха-М дает Украине боеприпасы, которые достигают на 36% большего расстояния с более чем вдвое большей полезной нагрузкой, чем GMLRS.

Как отметил Винник, программа модификации Ольхи-М началась в 2018 году и выпущено около 100 единиц. При этом планируется модифицировать Ольху-М, чтобы увеличить радиус действия до 150 км (примерно 93 мили). Новые варианты не будут испытываться к использованию в боевых действиях. Испытания будут проходить на поле боя, заявил он

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Напомним, что в случае глобальной ядерной катастрофы группы выживших сохранятся, по крайней мере, на какое-то время, особенно в таких островных государствах, как Новая Зеландия, Австралия, Соломоновы острова, Исландия и Вануату.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!