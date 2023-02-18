Эксперт предположил, спровоцирует ли деоккупация Крыма ядерный удар со стороны рф

Вооруженные Силы Украины продолжают противостоять российской агрессии и не собираются останавливаться, пока не вернут все свои территории, включая аннексированный россией в 2014 году Крымский полуостров. И его деоккупация может вызвать настоящую истерику в кремле.

Об этом рассказал «24 каналу» политтехнолог Михаил Шейтельман.

По его словам, когда ВСУ вернут под свой контроль Крым, то россия может прибегнуть к масштабному ответу. Так сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, не вдаваясь в подробности, что именно стоит за этой формулировкой, но возможно, речь идет о применении ядерного оружия.

Политтехнолог отметил, что США полностью поддерживают Украину и ее намерения вернуть все оккупированные территории, поэтому когда ВСУ пересекут админграницу Крыма по земле, западные союзники их сдерживать не будут. Но будет ли деоккупирован Крым весной 2023 года во время контрнаступления ВСУ пока сказать сложно.

Но освобождение полуострова от россиян спровоцирует в кремле истерику, однако, по словам Михаила Шейтельмана, это не приведет к нанесению ядерного удара, хоть такая вероятность и остается.

Если бы ВСУ пересекли границу самой россии, тогда путин мог бы в таком случае дать ответ.

«Курсор» писал ранее, что в Воздушных силах Украины в настоящее время не хотят говорить о причинах взрывов во временно оккупированном Крыму, которые произошли недавно. Военные отмечают, что некоторую информацию пока сообщать нельзя, однако обещают, что вскоре «хлопков» станет куда больше и не только в Крыму.

Еще мы писали, что по словам заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, российские военные базы в оккупированном Крыму — это легитимными цели для Украины. Также в США не возражают против ударов Украины по этим целям.

Напомним, что в оккупированном Крыму члены партизанского движения «Атеш» ликвидировали двух сотрудников росгвардии.