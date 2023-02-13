Эксперты назвали страны, которые наиболее подготовлены к ядерной войне

Исследователи предсказывают, что в случае глобальной ядерной катастрофы группы выживших сохранятся, по крайней мере, на какое-то время, особенно в таких островных государствах, как Новая Зеландия, Австралия, Соломоновы острова, Исландия и Вануату.

Исследование было опубликовано в рецензируемом академическом журнале Risk Analysis.

Основное внимание в исследовании уделяется не начальному событию сценария резкого сокращения солнечного света (ASRS), такому как ядерный взрыв, а устойчивости различных стран к последствиям.

Устойчивость этих стран в значительной степени оценивалась на основе их устойчивости к каскадным эффектам ASRS, выходящим за рамки разрушения сельскохозяйственных систем по всему миру. «Каскадные эффекты» относятся к цепным реакциям, которые могут возникнуть в результате первоначальных разрушительных эффектов ASRS.

Ученые определяют свои цели в исследовании, чтобы определить общества островных наций, которые, скорее всего, смогут выдержать ASRS, такие как ядерая зима. Затем они проанализировали, как самодостаточные системы производства продуктов питания в этих обществах могут продолжать функционировать в условиях ядерной зимы и насколько хорошо другие критически важные социальные системы справятся с неотъемлемым разрушительным эффектом длительного нарушения ASRS.

Кроме того, они использовали Новую Зеландию в качестве примера, чтобы оценить, насколько устойчивыми ее различные системы сделают островное государство к ASRS.

«Наша гипотеза заключается в том, что островные государства, особенно в Южном полушарии, обычно меньше страдают от АСРС. Теперь мы проверяем эту гипотезу с помощью нашего анализа пищевых порогов, профилей островов и тематического исследования», — заявили они.

В исследовании определены многочисленные потенциальные последствия такого события в сферах здравоохранения, инфраструктуры/энергетики, продовольствия/воды, общества и климата/окружающей среды.

Исследование предполагает, что эти последствия, вероятно, не будут распределены равномерно по многим причинам. Северное полушарие, вероятно, пострадает сильнее, поскольку ядерные взрывы, вероятно, в основном будут происходить в северном полушарии вблизи населенных пунктов, там снижение температуры будет более резким, а уровень продовольственной самообеспеченности будет ниже.

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