У Зеленского рассказали, когда и как закончится война Украины с россией

Советника глав Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что война будет идти столько, сколько Украине потребуется на то, чтобы доказать, что рф* должна убраться со всех занятых территорий. ВСУ готовы давать отпор врагам до последнего и не остановятся до полной победы. При этом он признал, что ныне власть рассматривает два варианта итогов войны.
Об этом он сказал изданию «Зеркало».
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После — может начаться мирный переговорный процесс, где будут обсуждены все претензии друг к другу. Ну а максимальная задача — территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш россии и ее трансформация.
Он также отметил, что Украина не просто должна выиграть, а россия должна потерпеть крах, так как иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре. А это значит, что в будущем кремль будет стремиться возобновить войну с новой интенсивностью, сказал он. При этом нет гарантий. что, получив отпор в Украине, рф не двинется войной на другие страны.
«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!