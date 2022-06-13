У Зеленского рассказали, когда и как закончится война Украины с россией

Советника глав Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что война будет идти столько, сколько Украине потребуется на то, чтобы доказать, что рф * должна убраться со всех занятых территорий. ВСУ готовы давать отпор врагам до последнего и не остановятся до полной победы. При этом он признал, что ныне власть рассматривает два варианта итогов войны.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После — может начаться мирный переговорный процесс, где будут обсуждены все претензии друг к другу. Ну а максимальная задача — территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш россии и ее трансформация.

Он также отметил, что Украина не просто должна выиграть, а россия должна потерпеть крах, так как иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре. А это значит, что в будущем кремль будет стремиться возобновить войну с новой интенсивностью, сказал он. При этом нет гарантий. что, получив отпор в Украине, рф не двинется войной на другие страны.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!