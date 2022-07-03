Битва за Донбасс: Украинские войска отступили из Лисичанска

Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что после нескольких недель боев за город Лисичанск было принято решение отступить для того, чтобы войска не были взяты в «котел».

Вооруженные силы Украины заявляют, что украинские солдаты отступили из стратегически важного восточного города Лисичанска после нескольких недель ожесточенных боев с российскими войсками.

«Чтобы сохранить жизни украинских защитников, было принято решение об отступлении», — говорится в заявлении армии, указывая на превосходство россии* в численности и технике.

Российские войска в последние дни добились значительных успехов на этом направлении и ВСУ могли попасть в Котел, если бы солдаты не отступили.

Украина настаивает на том, что для перелома в войне ей необходимо больше вооружения.