Вооруженные силы Украины заявляют, что украинские солдаты отступили из стратегически важного восточного города Лисичанска после нескольких недель ожесточенных боев с российскими войсками.
«Чтобы сохранить жизни украинских защитников, было принято решение об отступлении», — говорится в заявлении армии, указывая на превосходство россии* в численности и технике.
Российские войска в последние дни добились значительных успехов на этом направлении и ВСУ могли попасть в Котел, если бы солдаты не отступили.
Украина настаивает на том, что для перелома в войне ей необходимо больше вооружения.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. Александр Лукашенко также обвинил НАТО в том, что они усиливают восточный фланг Европы, чтобы в будущем вступить в войну.
Кроме того, Курсор писал, что россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одним регионом Украины. Министр обороны рф шойгу* объявил сегодня в воскресенье путину, что москва получила полный контроль над Луганской областью на востоке Украины. В заявлении его офиса говорится, что российские оккупанты и сепаратистские силы «освободили» город от украинцев.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!