Россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одной областью Украины

Министр обороны рф шойгу* объявил сегодня в воскресенье путину, что москва получила полный контроль над Луганской областью на востоке Украины. В заявлении его офиса говорится, что российские и сепаратистские силы «освободили» город от украинцев.

В последние недели рф сосредоточила свои усилия на выводе украинских сил из Луганской и Донецкой областей на востоке страны, где поддерживаемые россией сепаратисты ведут боевые действия с момента первой военной интервенции в регионе в 2014 году.

Ранее мы писали, что армия рф окончательно перешла к тактике тотального уничтожения и благодаря ей входит в ключевой город Донбасса Лисичанск, пытаясь закрепиться в руинах.

«Курсор» публиковал видео взрывов: украинские войска нанесли авиаудары по аэродрому в оккупированном Мелитополе.Захваченный российскими оккупантами аэродром в украинском Мелитополе был обстрелян ВСУ утром в воскресенье.

Также мы сообщали, что россия усиливает в западных странах промышленный шпионаж. После рекомендаций путина активизировать деятельность внешней разведки европейские страны ожидают со стороны рф роста шпионажа в ключевых промышленных отраслях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!