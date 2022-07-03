Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией

Александр Лукашенко также обвинил НАТО в том, что они усиливают восточный фланг Европы, чтобы в будущем вступить в войну.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что уже определил роль РБ в войне, которую начала россия* против Украины. По его словам, Беларусь и россия создали одну военизированную группировку.

Об этом Лукашенко заявил на мероприятии ко Дню Независимости Беларуси.

По словам Лукашенко, он строит с россией союзное государство.

«И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка Вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в «спецоперации» определено мной давно», — сказал Лукашенко.

Ранее мы писали, что армия рф окончательно перешла к тактике тотального уничтожения и благодаря ей входит в ключевой город Донбасса Лисичанск, пытаясь закрепиться в руинах.

«Курсор» публиковал видео взрывов: украинские войска нанесли авиаудары по аэродрому в оккупированном Мелитополе. Захваченный российскими оккупантами аэродром в украинском Мелитополе был обстрелян ВСУ утром в воскресенье.

Также мы сообщали, что россия усиливает в западных странах промышленный шпионаж. После рекомендаций путина активизировать деятельность внешней разведки европейские страны ожидают со стороны рф роста шпионажа в ключевых промышленных отраслях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!