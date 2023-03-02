Близкий к путину олигарх пожаловался на будущее россии: Денег не будет уже в следующем году

Российский бизнесмен *олег дерипаска полагает, что если в российскую экономику не будут привлечены иностранные инвестиции, то она не сможет выжить.

Об этом сообщает «Тайга.Инфо«.

Близкий к путину олигарх выступил в рамках Красноярского экономического форму.

«Госкапитализм, «ГосГазМяс» — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы (бюджета – прим.ред.), которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы», – заявил он.

По мнению дерипаски, помочь россии можно лишь с помощью рыночной основы экономики и конкуретной средой. Он утверждает, что страна нуждается в иностранных инвесторах, а в противном случае «денег не будет уже в следующем году».

По словам бизнесмена, если в стране-агрессоре не смогут создать нормальные условия для иностранных инвесторов и обеспечить привлекательности «наших рынков, мы так и будем мечтать и в 2033 году говорить те же самые слова». Также он выступает за декриминализацию экономических статей ук рф.

«Если мы каждый квартал будем в зависимости от каких-то проблем менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни чиновники», — добавил бизнесмен. В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес как липку», – добавил он.

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