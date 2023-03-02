В России группа женщин объявила себя магами и решила помочь волшебствам и ритуалами оккупантам во время проведения так называемой «специальной военной операции».

«Отряд боевых магов» россии* заявил о своей духовной борьбе против украинских ведьм в целях защиты своей страны и обрушения «кинжала с булавами» на врагов рф.

Подробней об этом информирует Telegram-канал «MASH».

По словам участников отряда боевых магов, они узнали из социальных сетей, что украинские женщины помогают своей магией своей армии и решили объединиться в поддержку захватчиков. Они признались, что проводят ритуалы с картами и фотографиями и считают, что это поможет россиянам.

Однако, этот метод борьбы вызывает недоумение и сомнения в его эффективности. На видео видно ритуал снятия санкций и приближения победы в «сво», однако, нельзя сказать, что это привело к реальным результатам. Кроме того, заявления о том, что лешие, напои и гамадриады защищают солдат рф в зоне боевых действий, звучат неубедительно и не имеют реальных доказательств. Лучшим способом защиты страны и ее граждан является обеспечение безопасности и устранение причин конфликта мирными средствами.

Ранее «Курсор» информировал, что в среду, 1 марта, войска россии открыли огонь из артиллерийского оружия по деоккупированной ВСУ Чернобаевке Херсонской области. В результате получил ранения годовалый мальчик.

Напоминаем, что канцлер Германии Олаф Шольц в четверг призвал Китай не посылать оружие, чтобы помочь рф* в войне в Украине, и вместо этого попросил Пекин оказать давление на москву, чтобы она отвела свои войска.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!