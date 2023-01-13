Bloomberg: путин в войне сделал ставку на бедных и малоимущих россиян

Сейчас агрессор выделяет около двух третей своего бюджета на оборону.

Российская федерация* продолжает отправлять солдат на фронт в Украину, потому что ее армия несет большие потери. Но путин сделал ставку в войне на самых нуждающихся граждан, мотивируя их большими выплатами.

Об этом пишет Bloomberg.

Военные, которые участвуют в боях в Украине, получают единовременную выплату в размере, превышающем средний годовой прожиточный минимум в стране. Увеличение размера таких пособий увеличило доходы бедных слоев населения более чем в 2 раза.

Специалист по экономике регионов рф Наталья Зубаревич подчеркнула, что государство нацелено на бедных и малоимущих. Для среднего класса сообщение звучит так: «До свидания, ребята, вы сами по себе».

По дополнительным оценкам Bloomberg Economics, расходы на солдат, включая добровольцев и мобилизованных, могут составить около 1,1 трлн рублей в год. Но это облегчение вряд ли компенсирует общее обнищание рф за почти год после вторжения в Украину.

Экономист и бывший государственный чиновник рф Евгений Гонтмахер сказал, что последствия, вызванные войной, опустошили средний класс, теперь он составляет не более 10 процентов населения.

«Курсор» писал ранее, что российский диктатор владимир путин из-за неудач своей армии на фронте в Украине теряет авторитет и его режим движется к краху. Вскоре внутри страны-агрессора начнется война между частными силовыми структурами. На данный момент в рф уже есть три отдельные армии.

Еще мы писали, что власть рф пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек. Призывать будут людей всех специальностей, даже с проблемами со здоровьем.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!