Бои за Бахмут: генерал-полковник рассказал, что предприняли россияне

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области остается сложной. Армия рф* продолжает попытки прорыва обороны украинских войск и продвижения к центральным районам города.

Об этом Military Media Center.

Он отметил, что в ходе жестких боев украинские защитники наносят ощутимые потери врагу. «Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город. Оборона крепости продолжается», — подчеркнул командующий.

Ранее в украинском Генштабе констатировали, что за сутки 12 марта Силы обороны отразили более 100 атак российских оккупантов на пяти направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

Добавим, что россияне несут огромные потери на всех направлениях фронта. С начала полномасштабного вторжения рф потеряла уже 159 800 своих военных. Причем, речь идет исключительно о подтвержденных фактах, реальное число убитых россиян может быть уда больше. Только за вчерашний день украинские военные уничтожили как минимум 710 оккупантов.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!