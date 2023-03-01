У Зеленского рассказали, атакует ли Украина российские территории

По словам «Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории».

Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации*. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Украина не наносит ударов по территории россии. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В россии нарастают панически-дезинтеграционные процессы, что отражено увеличением внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов», — заявил Подоляк.

Как сообщал Курсор, российский диктатор владимир путин недооценивает решимость США поддерживать Украину. Об этом в интервью CBC News заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс.

По его словам, путин считает, что у американцев присутствует «синдром дефицита внимания», поэтому они со временем «перейдут к другому вопросу».

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!