Спецтрибунал против рф: Зеленский обратился к ООН

По словам президента Украины, трибунал станет тем звеном, которое решит проблему невозможности Международного уголовного суда привлекать к ответственности именно за преступление агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации*.

Об этом он сказал во время выступления на конференции United for Justice во Львове.

Зеленский отметил, что реальность верховенства международного права будет засвидетельствована, если российский диктатор владимир путин и его сообщники получат законные приговоры за преступления в Украине.

«В ответ на все преступления и несправедливости, вызванные российской агрессией против государства Украина и против цивилизованного устройства мира, должны состояться все необходимые наши с вами шаги, шаги ради одного результата, который объединит цивилизованный мир, засвидетельствует реальность верховенства международного права, а именно: президент российской федерации владимир путин и все его сообщники должны получить законные и справедливые приговоры за все, что они наделали», — заявил президент Украины.

В этой связи он призвал к принятию Генеральной ассамблеей ООН украинского проекта резолюции в поддержку создания спецтрибунала.

«Первое, чего мы должны достичь — наше объединение ради справедливости должно стать мощным импульсом для принятия Генеральной ассамблеей ООН украинского проекта резолюции, что будет способствовать созданию специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что трибунал станет тем звеном, которое решит проблему невозможности Международного уголовного суда привлекать к ответственности именно за преступление агрессии.

Ранее Курсор писал о том, в Европейском союзе видят «небольшое улучшение» в дипломатии с российской федерацией после встречи министров иностранных дел стран G20, на которой присутствовал министр иностранных дел рф сергей лавров. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Так, российский дипломат остался на месте, когда западные страны критиковали россию, в отличие от предыдущей встречи глав МИД G20 на Бали в 2022 году, когда он просто сбежал.

«По крайней мере, на этот раз он остался и выслушал. Это небольшое улучшение, но оно важно. Я думаю, это лучше, чем ничего», — сказал Боррель.

Он также отметил, что будет выступать против любых попыток выгнать россию из G20, поскольку, по его словам, «мы должны продолжать говорить или по крайней мере слушать, если не говорить».

Как сообщал Курсор, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что война может завершиться победой Украины уже в этом году. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, я вижу развитие поддержки и я действительно вижу, что есть шанс закончить эту войну в этом году нашей победой. Я серьезно думаю об этом, я многое знаю, и это дает мне оптимизм. Оптимист — это информированный реалист», — заявил министр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!