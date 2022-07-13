Бойцы «Азова» показали кадры уничтожения российских оккупантов и вражеской техники

В Харьковской области Украины солдаты рф* несут огромные потери. Вражеская армия сократилась как минимум на 37 солдат и сразу 9 единиц военной техники. Это результат успешной операции бойцов полка специального назначения «Азов».

Об этом сообщается в телеграм-канале ССО «Азов» Харьков.

Военные уточняют, что среди уничтоженной техники, в частности, три легковых автомобиля личного состава, 7 единиц боевых машин пехоты БМП-2 и два танка Т-72Б3 россиян.

Чтобы в очередной раз развеять мифы российской пропаганды о «спецоперации, которая идет успешно и по плану», бойцы обнародовали фрагмент уничтожения одной из единиц вражеской техники оккупантов высокоточным попаданием артиллерии.

Отметим, вооруженные силы Украины с 24 февраля по 13 июля ликвидировали примерно 37 570 российских захватчиков, что на 100 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения россии на фронтах ликвидировано: 1 649 танков врага, 3 832 боевые бронированные машины, 839 артиллерийских систем, 247 ракетных систем залпового огня, 109 средств ПВО, 217 самолетов и 188 вертолетов, 155 крылатых ракет, 15 кораблей и катеров.

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