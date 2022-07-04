Бойцы «Азова» рассказали об издевательствах и унижениях в российском плену

Защитники «Азова», которых удалось вернуть в Украину из российского плена, рассказали, какие издевательства им пришлось пережить.

Недавно Украина и россия* совершили большой обмен военнопленными. 95 военных «Азова», которые защищали Мариуполя, вернулись на родину и рассказали, какие издевательства им пришлось пережить в плену рф.

Об этом сообщает издание «ТСН».

Украинские военные сейчас находятся под постоянным наблюдением врачей, потому что домой они вернулись с тяжелыми травмами и ранениями. Бывшие военнопленные долгое время сдерживали врага на заводе «Азовсталь» и вышли только тогда, когда оказались в полной изоляции, у них не осталось ни боеприпасов, ни продуктов, ни лекарственных средств.

«Азовцы» попали в российский плен, где на них оказывали большое психологическое давление. По словам военных, в 6 утра их поднимали, включали гимн россии, затем проводился пересчет и после этого пленные уходили на прием пищи. Но порции были очень маленькие, поэтому бойцы постоянно испытывали голод. Также защитники рассказали, что их постоянно унижали и называли «террористами».

Украинские военные отметили, что после пережившего на «Азовстали» им не было страшно находиться в плену врага, их спасала надежда, что скоро все вернуться домой. Однако обмен дважды срывался.

От россиян медицинской помощи они получали мало, повязки на ранах у бойцов были грязными, а сами раны начинали гноиться.

Сейчас часть освобожденных защитников находится в безопасности, в больнице они получают надлежащее лечение, их обеспечивали необходимыми вещами, в частности одеждой и средствами связи, чтобы они смогли позвонить родным. Бойцы отмечают, что не хотят задерживаться в госпитале на долгое время, а будут возвращаться на фронт, потому что война продолжается.

Отмечается, что в общей сложности обмена ждут еще почти 2,5 тысячи защитников «Азова».

«Курсор» писал ранее, солдаты рф уже начали брать в плен собственных командиров.

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