Солдаты рф уже начали брать в плен собственных командиров — перехват разговора

Украинская разведка перехватила телефонный разговор захватчика с женой, которой он рассказывает о боях в Украине. Солдат рф говорит о большом количестве раненых и о задержании подчиненными комбата, который пытался сбежать с передовой.

«Мы вчера тоже машины загрузили. Уже готовы валить. Команда пришла: стоять дальше. Вчера более двадцати человек трехсотых россиян вывезли», — говорит террорист «днр».

По его словам, солдаты взяли в плен своего комбата и заставили с ними быть рядом, чтобы не сбежал.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!