Политтехнолог Шейтельман: россией никто не управляет после объявления мобилизации

По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

Ситуация в россии* близка к военному поражению и при таком раскладе власть в стране может быть взята силой.

Об этом сегодня, 3 октября, в эфире FreeДОМ сказал политтехнолог, писатель Михаил Шейтельман.

По его мнению, уже сейчас как хозяева положения ведут себя в рф два человека — глава чечни рамзан кадыров и совладелец частной военной компании “вагнер” евгений пригожин, которого СМИ называют “поваром Путина”.

В качестве примера Шейтельман привел тот факт, что пока путин еще только думал об объявлении мобилизации, кадыров поручил другим главам субъектов рф набрать по 1 тысяче солдат на фронт.

“Вот путин наконец объявил мобилизацию, а кадыров ее отменил. Кадыров же сказал: “А у нас в чечне мобилизации не будет”. То есть он там явно главнее и важнее человек сейчас в россии, чем путин. То же самое с “поваром”, который за этот месяц стал просто звездой… “Повар путина” раздает интервью просто раз в неделю. … То есть за этот месяц “повар путина” стал политиком, и политиком, у которого явно большие шансы на то, чтобы занять место самого путина”, — считает политтехнолог.

Шейтельман также отметил, что сейчас ситуация доведена до крайности и близка к военному поражению, что понимают и российские военные.

“Это означает, что власть в ней — мы сейчас про диктатуру говорим, не про демократию — власть в ней получит не самый умный, не самый хитрый, а самый сильный. … Сейчас победит тот, чья армия окажется сильнее, потому что война за кресло президента или руководителя россии, как бы его ни называли, это будет именно война”, — сказал Шейтельман.

Политтехнолог уверен, что путин постепенно терял власть именно с 24 февраля.

“Я считаю, что 21 сентября, когда Путин выступил с речью о мобилизации, — это был, пожалуй, такой конец в том смысле, что вот теперь уже нет никого, кто управляет россией. Дело не в том, что в россии управляют эти люди или эти. Никто не управляет россией. Есть ситуация, она как стихия, как волна, как ураган, она развивается сама собой”, — отметил Шейтельман.

Как сообщал Курсор, в россии в учебном центре минобороны умерли трое мобилизованных.

Также мы информировали о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!