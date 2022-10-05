ВСУ впервые уничтожили бронемашину «кадыровцев»: опубликовано видео

«Кадыровцы» приехали в Украину на «реинкарнированных» БТР-152, но на Херсонщине у них что-то пошло не так.

В открытом доступе появилось видео, указывающее на то, что бойцы Вооруженных Сил Украины в ходе боев за освобождение Херсонщины впервые уничтожили российский бронеавтомобиль С-СТС, более известный широкой публике под обозначением «Ахмат».

Это первое появление этой бронемашины на поле боя в Украине, и как видим, оно стало неудачным. Название «Ахмат» прямо указывает на то, что завод «Ремдизель» производит бронемашины этого типа именно для отрядов рамзана кадырова*, формально принадлежащих «росгвардии».