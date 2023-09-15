Бойцы ВСУ показали, как дроном уничтожили российский танк, стоимостью 3 млн долларов

Украинские бойцы успешно применяют дроны на всех направлениях фронта, уничтожая дорогостоющую технику рф.

Бойцы ВСУ с помощью дрона-камикадзе, произведенного в Украине, уничтожили российский танк Т-72 на Запорожском направлении. Стоимость такой техники составляет более 3 млн долларов, говорят эксперты.

Он сообщил, что поражение танка рф* - это совместная работа ударной роты БПЛА 110 бригады ТрО и 10 ТВЗ Госспецсвязи. По его словам, украинские военные обнаружили цель и точным выстрелом превратили ее в груду обгоревшего металла.

Федоров подчеркнул, что украинских дронов на фронте с каждым днем становится все больше, а их возможности расширяются.

Накануне спикер ВСУ рассказал о проблемах и потерях армии рф на Востоке Украины.

"Курсор" также писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует,будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!