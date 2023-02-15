Бойцы ВСУ показали яркие кадры уничтожения новейшей российской станции РЭБ «Палантин»

В сети появилось первое подтверждение потери россиянами недавно принятой на вооружение армии ВС рф станции помех системы радиоэлектронной борьбы «Палантин».

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

Украинские военные уточняют, что «Палантин» был уничтожен высокоточным артиллерийским огнем украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Ранее российские пропагандисты активно рассказывали об уникальности этой системы, называя его не имеющим аналогов в мире. Комплекс «Палантин» «ослепляет противника», в частности создавая помехи мобильной связи. Также эта станция предназначена для борьбы с беспилотниками. Для армии рф это, несомненно, огромная потеря.

В Украине «Палантин», по словам пропагандистов, «проходит испытания». Хотя, судя по видеокадрам, тестирование системы уже подошло к концу.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.