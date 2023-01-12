Бойцы ВСУ возле Соледара ликвидировали сразу более сотни военных рф: видео попало в сеть

Возле Соледара продолжаются ожесточенные бои, армия рф* не может взять город под свой контроль и несет огромные потери в этом районе. Накануне защитники Украины ликвидировали возле Соледара сразу более 100 российских солдат.

Об этом в Фейсбуке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как отметили в штабе, уничтожить за раз такое количество россиян удалось благодаря слаженной работе воинов Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков.

Как говорится в подписи к видео, скопление россиян обнаружили операторы Сил специальных операций ВСУ. На их поражение была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Подтверждено уничтожение более 100 российских военных, двух пулеметных и двух минометных расчетов.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!