"Больше атак и меньше кораблей": в Украине анонсировали новые удары по российскому флоту

До конца года страна существенно увеличит производство дронов.

В последнее время количество атак на российские корабли увеличилось, но в Украине обещают, что скоро их будет значительно больше, потому что страна наращивает производство беспилотных летальных объектов (БПЛА).

Об этом пишет Reuters.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказала, что до конца текущего года производство дронов увеличится, по сравнению с прошлым годом, примерно в 120-140 раз, а это значит, что будет больше ударов и меньше российских кораблей.

По его словам, в Украине сейчас тестируются системы ИИ (искусственного интеллекта), которые помогут находить нужные цели за несколько километров и наводить на них ударные БПЛА, даже в случае применения радиоэлектронной борьбы.

"Курсор" писал ранее, что бойцы Сил обороны Украины утром четверга, 14 сентября, нанесли удар по двум патрульным кораблям россии* в Черном море. Известно, что оба судна получили повреждения.

Еще мы писали, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что поражены два российских корабля в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе. Повреждения получили большой российский десантный корабль и подлодка.

Напомним, что минобороны российской федерации заявило, что в ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины якобы попытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота рф.