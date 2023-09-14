Украинские военные подбили два российских корабля в Черном море

Корабли типа василий быков в юго-западной части Черного моря получили серьезные повреждения.

Бойцы Сил обороны Украины утром четверга, 14 сентября, нанесли удар по двум патрульным кораблям россии в Черном море. Известно, что оба судна получили повреждения.

Как рассказали в ведомстве, удар был нанесен по двум патрульным кораблям рф типа "василий быков". Они получили некоторые повреждения.

Корабли типа "василий быков" – серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга. Они обладают управляемым ракетным вооружением ближней и далекой морской зоны. Первые русские корабли с применением модульной концепции вооружения.

Напомним, по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар. В результате атаки повреждены подлодка и десантный корабль оккупантов, а также завод судоремонтный завод им. орджоникидзе. Эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

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